شيءٌ من اللغة العربية ح26 (الإضافة). - مديح الصادق

2022/01/16 | 08:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مديح_الصادق الإضافة هي نسبة بين اسمين، يكتسب الأول التعريف من الثاني إنْ كانَ الثاني معرفة نحو: ديوانُ زهيرٍ، أو يكتسب الأول التخصيص من الثاني إن كان الثاني نكرة، نحو: ديوانُ شِعرٍ.يُسمى الأول مضافاً، ويُعرب حسب موقعه في الجملة، ويُسمى الثاني مُضافاً إليه ويكون حكمه الجرّ.يُحذف تنوين المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم، وتحذف نون المثنى ونون جمع المذكر السالم من المضاف:كرّمنا شاعرَ الأمسيةِ، حض ......





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