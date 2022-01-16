ايران تسجل 3 وفيات بمتحور اوميكرون

2022/01/16 | 08:35 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت السلطات الصحية الإيرانية تسجيل 3 وفيات بمتحور “أوميكرون” من فيروس كورونا الذي تم اكتشافه في جنوب إفريقيا.وقال مسؤول العلاقات العامة في وزارة الصحة الإيرانية محمد هاشمي، اليوم الاحد، إن “عدد الإصابات بالمتحور في البلاد وصل إلى 1169، فيما توفي 3 مصابين بالمتحور في 3 مدن بغرب ووسط البلاد”.وأضاف انه “انخفض […]

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