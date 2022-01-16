انتهاء أزمة رهائن الكنيس اليهودي في الولايات المتحدة الأميركية

2022/01/16 | 08:35 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن حاكم تكساس، غريغ أبوت، السبت، أنّه تمّ إطلاق سراح جميع الرهائن الذين كانوا محتجزين في كنيس بالولاية، مؤكّدا أنّهم خرجوا أحياء وسالمين.

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وكتب أبوت على تويتر "الصلوات استُجيبَت"، مضيفًا "جميع الرهائن خرجوا أحياء وسالمين".

كانت وسائل إعلام أميركية محلية، أفادت السبت، بأن عناصر من قوات التدخل السريع "سوات" تنفذ عملية في كنيس يهودي بولاية تكساس بعد قيام رجل باحتجاز مجموعة من الرهائن.

وذكرت شبكات "إي بي سي" و"سي أن أن" أن الحادث وقع في كنيس "بيث إسرائيل" بمدينة كوليفيل.

وأعلنت شرطة المدينة عبر تويتر أنها طلبت من الأشخاص الساكنين قرب الكنيس إخلاء منازلهم.

وأفادت وسائل إعلام أميركية بأن محتجز الرهائن يطالب بإطلاق سراح أخته عافية صديقي وهي باكستانية مسجونة في تكساس بعدما أدانتها محكمة مانهاتن الفيدرالية في عام 2010 بمحاولة قتل جنود أميركيين وعناصر مكتب التحقيقات الفدرالي في أفغانستان.

وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس بايدن أخذ علما بـ"عملية خطف رهائن جارية" في تكساس.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، على تويتر "سيستمر (بايدن) في تلقي معلومات محدّثة من فريقه" في حين تتفاوض سلطات إنفاذ القانون في بلدة صغيرة في تكساس مع رجل يبدو أنه اتخذ أشخاصا عدة رهائن في كنيس يهودي.

"الحرة"

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