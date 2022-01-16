خلفان يلفت لخاتم بإصبع عبدالملك الحوثي ويعلق

2022/01/16 | 08:49 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، صورة لعبدالملك الحوثي، زعيم جماعة الحوثيين في اليمن، لافتا إلى خاتم يلبسه بإصبعه.

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