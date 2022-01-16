رئاسة الجمهورية مابين زيباري وصالح والاطار يؤكد رفضهم وعدم التجديد للرئاسات الثلاث

2022/01/16 | 08:55 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… ارتفعت حدة التنافس بين داخل البيت الكردي على منصب رئيس الجمهورية بين الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني، بين مصرٍ على التجديد لبرهم صالح ومرشح اخر متمل بهوشيار زيباري، في وقت اكد فيه الاطار التنسيقي رفض الشخصيتين وعدم التجديد للرئاسات الثلاث.وقالت عضو الاتحاد الوطني الكردستاني ريزان شيخ دلير لـ /المعلومة/، ان “الاتحاد قدم مرشحه […]

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