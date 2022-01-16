الموسوي: من يدعي تشكيل حكومة الاغلببية عليه إيجاد جو ملائم للمعارضة

2022/01/16 | 08:56 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… شدد النائب عن تحالف الفتح احمد الموسوي، على ضرورة قيام من يدعي تشكيل حكومة الأغلبية ان يوجد جو ملائم للمعارضة من اجل القيام بواجبها لمتابعة عمل الحكومة.وقال الموسوي لـ /المعلومة/، ان “هناك اتفاقا جرى في الامارات وتركيا، فضلا عن ان مسعود بارزاني قد اكد لمشعان الجبوري انهم لم يدخلوا في حكومة يشارك […]

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