دولة القانون: لن نسمح بتمرير الموازنة من دون تغيير سعر صرف الدولار

2022/01/16 | 08:59 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون فراس المسلماوي، ان ائتلافه والنواب الاخرين ضمن نفس التوجه لن يسمحوا بتمرير الموازنة للعام الجاري الا بعد اجراء تخفيض لسعر صرف الدولار امام الدينار، لافتا الى ان تغيير سعر الصرف وارتفاعه لم يحقق اي جدوى، وعمل على تجويع الشعب.وقال المسلماوي لـ /المعلومة/، ان “الموازنة العامة للعام […]

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