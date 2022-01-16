خبير فيروسات يتنبأ بموعد انتهاء جائحة كورونا في العالم

2022/01/16 | 09:01 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قال قسطنطين تشوماكوف، أستاذ علم الفيروسات في “جامعة جورج واشنطن”، إن متحور أوميكرون يختلف اختلافا كبيرا عن السلالات السابقة لفيروس كورونا المستجد.وواصل وباء كوفيد-19 انتشاره هذا الأسبوع في كل أنحاء العالم باستثناء إفريقيا، أول منطقة تسجل تراجعا في الإصابات بعد موجة أوميكرون.وسجلت حوالى 2.8 مليون إصابة يوميا في العالم وارتفع المؤشر […]

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