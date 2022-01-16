2022/01/16 | 09:04 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادهاجم مجهولون بعد منتصف ليلة السبت، مقر النائب عبد الكريم عبطان في منطقة السيدية جنوبي العاصمة بغداد.وقال مصدر أمني، إن الهجوم تم عبر قنبلة يدوية، مخلفاً أضراراً مادية.ويأتي الحادث بعد أيام قليلة، من هجوم مماثل استهدف مكتب حركة تقدم في منطقة الأعظمية ببغداد.

ظهرت المقالة في بغداد..



هجوم يستهدف مقر نائب عن تقدم أولاً على النور نيوز.

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