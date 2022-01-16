تعليق من مدرب ريال مدريد حول السعودية عشية نهائي السوبر

2022/01/16 | 09:06 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأشاد أنشيلوتي بالأجواء والتنظيم الذي ساد خلال فوز الكلاسيكو على برشلونة في نصف النهائي.

ويواجه ريال مدريد فريق أتليتك بلباو في نهائي السوبر الأحد في الرياض، على استاد الملك فهد، بعد تخطي ريال مدريد غريمه برشلونة 3-2 بعد التمديد منتصف الأسبوع، في حين قلب أتلتيك بلباو تأخره أمام أتلتيكو مدريد إلى فوز متأخر 2-1 ليتأهل إلى النهائي.

وأكد أنشيلوتي في مؤتمر صحفي السبت "يوجد أجواء جيدة في الكلاسيكو، كان هناك الكثير من مشجعي ريال مدريد، والكثير من مشجعي برشلونة"، في رد على سؤال عما إذا كان غير مرتاح لتنظيم المباراة في السعودية.

وأضاف أن " العمل الذي قام به مدرب الفريق الخصم، مارسيلينو غارسيا تورال، الذي فاز بلقب كأس السوبر العام الماضي بفوزه على برشلونة" جيد.

وأشار المدرب الإيطالي إلى أن بلباو "يلعب بشكل جيد"، وأنهم "منظمين بشكل جيد دائما".

وكان مهاجم فريق أتلتيك بلباو راؤول غارسيا، قد انتقد تنظيم البطولة خارج البلاد، قائلا "إنها غير منطقية".

ويأمل ريال مدريد، حامل لقب نسخة 2020، الأولى في السعودية في جدة، في مواصلة مساره التصاعدي هذا الموسم.

ويتصدر فريق العاصمة ترتيب الدوري بفارق 16 نقطة عن حامل اللقب أتلتيكو مدريد الذي يحتل راهنا المركز الرابع، و5 نقاط عن إشبيلية الثاني الذي لعب مباراة أقل، فيما يترنح غريمه برشلونة في المركز السادس.

وبحال تتويجه، سيحصل "الملكي" على جرعة معنوية قبل المواجهة النارية المنتظرة في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، أمام باريس سان جرمان الفرنسي المدجج بالنجوم يوم 15 فبراير.

وبعد استلامه مهام تدريب الفريق الصيف الماضي بدلا من الفرنسي زين الدين زيدان، يملك أنشيلوتي فرصة رفع أول ألقابه بعد عودته لتدريب الريال.

وكان أنشيلوتي قاد ريال في فترة أولى بين 2013 و2015 أحرز فيها في 2014 دوري أبطال أوروبا، كأس الملك، الكأس السوبر الأوروبية وكأس العالم للأندية.

"الحرة"

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