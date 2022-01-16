خبير امني يحذر من تكرار سيناريو 2014 اذا انسحب الحشد من الانبار

2022/01/16 | 09:06 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… حذر الخبير الأمني، علي الوائلي من خطورة انسحاب الحشد الشعبي من المناطق الغربية بمحافظة الانبار، لافتا الى ان سيناريو 2014 قد يتكرر من جديد.وقال الوائلي لـ /المعلومة/، ان “الثقة كبيرة بالاجهزة الأمنية بجميع صنوفها، الا ان الحشد الشعبي تمكن من امساك الأرض ودحر الإرهاب في المناطق الغربية بعد ان تمكن من تحريرها […]

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