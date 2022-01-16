القبض على 11 مطلوبا في كربلاء و”حدث” يتعاطى المخدرات في الديوانية

2022/01/16 | 09:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت مديرية شرطة كربلاء، اليوم الاحد، عن إلقاء القبض على 11 مطلوبا بقضايا مختلفة في مناطق متفرقة من المحافظة.وقالت المديرية في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، إن “مفارزها تمكنت من إلقاء القبض على (11) متهماً بقضايا مختلفة”، مبينة ان “مفارز من قسم مكافحة الإجرام نفذت ستة أوامر قبض صاردة من القضاء”.وأضافت […]

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