الكعبي: ترشيح زيباري يؤكد “كسر العظم” داخل البيت الكردي

2022/01/16 | 09:16 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… رأى المحلل السياسي سعد محمد الكعبي، ان ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئيس الجمهورية يؤكد ان هناك خلافا كبيرا يصل الى كسر العظم داخل البيت الكردي، لافتا الى ان حزب بارزاني يحاول تهميش الطرف الاخر المتمثل بالاتحاد الوطني رغم حصوله على رئاسة الإقليم ومنصب نائب رئيس البرلمان.وقال الكعبي لـ /المعلومة/، ان “زيباري وبحسب […]

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