الصحة: لدينا وفرة بلقاحات كورونا وسجلنا ارتفاع بأعداد المطعمين

2022/01/16 | 09:19 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأكدت وزارة الصحة، اليوم الأحد، امتلاكها وفرة كبيرة باللقاحات المضادة لفيروس كورونا.وقــال مـديـر التحصين فـي الوزارة فراس الموسوي إن “عــدد الملقحين حالياً تـجـاوز 14 مليوناً، منهم أكثر من 8 ملايين و668 ألف ملقح بجرعة واحدة، و5 ملايين و800 ألف ملقح بجرعتين”.وأشــــار إلى “وجود وفرة كبيرة مـن اللقاحات في المخازن، حيث تعاقد العراق على …

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