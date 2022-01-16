2022/01/16 | 09:24 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الاحد، تفاصيل أمر الاستقدام الصادر بحق المدير العام لجهاز محو الأميَّة، مؤكدة ارتكابه مُخالفات في عقود طباعة وتجهيز الكتب المدرسيَّة لوزارة التربية.وذكرت دائرة التحقيقات في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، أن “أمر الاستقدام الذي أصدرته محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة بحق المُتَّهم جاء على خلفيَّة إقدامه على […]

ظهرت المقالة لارتكابه مخالفات بعقود وزارة التربية..



النزاهة تستقدم مديرعام جهاز محو الأمية أولاً على ايرث نيوز.

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