2022/01/16 | 09:29 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادفي أول تعليق على الهجوم الذي استهدف منزله في منطقة السيدية في بغداد، كشف النائب العراقي عبدالكريم عبطان، أنه تعرض سابقا لتهديدات.وأوضح القيادي في تحالف “تقدم” الذي يتزعمه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، بتغريدة على حسابه على تويتر، ليل السبت الأحد، أنه وجد في أمس ظرفاً أمام باب منزله، يحمل رسالة تهديد.وجاء في الرسالة …

ظهرت المقالة في اول تعليق له..



عبطان يكشف تلقيه تهديداً قبل استهداف منزلة أولاً على النور نيوز.

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