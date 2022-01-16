سماع أصوات انفجارات واطلاق مضادات جوية في ثلاث مدن ايرانية

2022/01/16 | 09:31 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت بعض المصادر الإخبارية أن دوي الانفجارات التي سمعت غرب البلاد يعود إلى تدريبات واطلاق تجريبي لأنظمة المضادات الجوية.

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