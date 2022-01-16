اليوم.. اختتام الجولة الـ19 من الممتاز بإقامة خمس مواجهات

2022/01/16 | 09:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعتستكمل بعد ظهر اليوم الأحد مباريات الجولة الـ19 من منافسات الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم بإقامة خمس مواجهات مهمة أبرزها تلك التي تجمع فريقي الشرطة والديوانية على أديم ملعب الشعب الدولي .ويسعى الشرطة متصدر الـدوري الممتاز إلـى إنـهـاء المـرحـلـة الأولــى مـن دون خـسـارة، بعد ما حافظ على سجله خاليا من الخسارات فـي الأدوار الــ18 الـسـابـقـة، وأمـامـه الـفـرصـة المثالية لـتـعـزيـز رقــمــه، وفـي المقابل يدخل الاحمر الديواني المركز الثامن عشر، للقاء الـيـوم والأمـل يـحـدوه لتقديم مستويات جـيـدة والـعـودة بنقطة ثمينة تكون حافزا لهم، من أجل الابتعاد عن دائرة الفرق المهددة بالنزول إلى الدرجة الأدنىوفـي مـبـاراة ثانية يطمح أمـانـة بـغـداد إلـى تصحيح المسار، عندما يـلاعـب الـطـلـبـة الــذي يـقـدم أفـضـل عروضه الكروية في المواسم الأخيرة.وتـعـرض أبـنـاء الـعـاصـمـة لنتيجة غـيـر متوقعة في الجولة السابقة عندما خسروا أمام الديوانية بهدفين من دون رد، بينما خرج الأنيق بتعادل سلبي أمام الميناء. وفي بقية لقاءات الجولة، يلعب النفط أمـام سـامـراء فـي ملعب الأول، وبـدوره يـشـد نـفـط مـيـسـان الرحال بـغـيـة ملاقاة زاخـو، صاحب المستويات المميزة في الموسم الحالي، بينما سـيـكـون ملعب الـتـاجي مـسـرحـاً لمباراة الكهرباء ونظيره الميناء .

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