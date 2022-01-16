الحشد الشعبي يشرع بعملية “دهم وتفتيش” لعدد من مناطق الطارمية

2022/01/16 | 09:33 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاحد، عن شروع قوة من اللواء 12 بعملية دهم وتفتيش لعدد من مناطق قضاء الطارمية شمالي العصمة بغداد.وقالت الهيئة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، إن “قوة من اللواء 12 بالحشد الشعبي، شرعت اليوم الأحد، بعملية دهم وتفتيش لعدة مناطق في الطارمية بإشراف مباشر من آمر اللواء، […]

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