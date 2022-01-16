الحشد الشعبي يشرع عملية امنية في الطارمية

2022/01/16 | 09:36 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..شرعت قوة من اللواء 12 بالحشد الشعبي، الأحد، بعملية دهم وتفتيش لعدة مناطق في الطارمية شمالي العاصمة بغداد.وذكر بيان للحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “العملية انطلقت بإشراف مباشر من آمر اللواء لتفتيش وتأمين القصبات و الأرياف في قضاء الطارمية بحثا عن عناصر إرهابية قد تتمركز في المناطق البعيدة عن […]

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