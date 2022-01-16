النزاهة: استقدام مديرعام جهاز محو الأمية لارتكابه مخالفات بعقود وزارة التربية

2022/01/16 | 09:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاحد، عن تفاصيل أمر الاستقدام الصادر بحق المدير العام لجهاز محو الأميَّة، مُبيّنةً ارتكابه مُخالفات في عقود طباعة وتجهيز الكتب المدرسيَّة لوزارة التربية.

وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم)،إنَّ "أمر الاستقدام الذي أصدرته محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة بحق المُتَّهم جاء على خلفيَّة إقدامه على ارتكاب مُخالفاتٍ في طباعة وتجهيز (85) كتاباً و (22) عنوان كتاب مدرسي".

وأضافت الدائرة أنَّ "المُتَّهم لم يقم باتباع الأساليب التعاقديَّة المنصوص عليها في تعليمات العقود الحكوميَّة في طباعة الكتب المدرسيَّة، كما لم يراع المُتَّهم اعتماد مُعدَّل الأسعار في القطاعين العام والخاص، لافتةً إلى أنَّ قاضي محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة أصدر أمر الاستقدام بحقه؛ استناداً إلى أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات العراقي".

وممَّا تجدر الإشارة إليه أنَّ الهيئة أعلنت أواخر العام الماضي (2021) عن صدور أمر استقدامٍ لوزير التربية والمدير العام لشركة النهرين للطباعة وإنتاج المُستلزمات التربويَّة السابقين؛ على خلفيَّة اتِّهامهما بالاستيلاء على عقود وزارة التربية لطباعة الكتب والدفاتر.

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