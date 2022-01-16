الداخلية تصدر تنويها للذين قدموا طلبات لتحويلهم إلى الملاك المدني

2022/01/16 | 09:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليومتنويه من المكتب الإعلامي للسيد وزير الداخلية

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حسب توجيهات وزير الداخلية السيد عثمان الغانمي، سيتم إرسال رسائل نصية عبر الهاتف الى جميع الذين قدموا طلبات التحويل من الملاك العسكري الى المدني من حملة الشهادات عبر الرابط الذي تم نشره في هذه الصفحة تُعلَمُ المتقدمين بتسلم طلباتهم.

لذا اقتضى التنويه...=

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