مجلس النواب الجديد يعتزم تفعيل المبادرة الزراعية

2022/01/16 | 09:39 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… يسعى مجلس النواب، خلال دورته الخامسة، إلى تفعيل المبادرة الزراعية من أجل الحد من ظاهرة الجفاف التي يعانيها العراق، فضلا عن استخدام التقنيات الحديثة لاستصلاح الأراضي الزراعية من أجل المحافظة على الكائنات الحية التي بدأت تنقرض بسبب التصحر وإعادة المناخ الطبيعي للبد.وقال عضو مجلس النواب محمود السلامي في حوار اطلعت عليه /المعلومة/، إننا […]

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