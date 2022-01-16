ما بعد الحداثة.. وتعدد الثقافات (1 - 3) - عبدالله تركماني

2022/01/16 | 09:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالله_تركماني ما بعد الحداثة..



وتعدد الثقافات (*) (**) (1 – 3) بداية يجدر بنا أن نؤكد أنّ عصر الحداثة لم ينغلق في نمط نهائي، بل هو في تطور متواصل، بهدف التعاطي المجدي مع التحديات التي تواجهها المجتمعات البشرية، عبر عقلانيته النقدية.



ولكنّ مشروع الحداثة، الذي بدأ منذ عصر التنوير الأوروبي في القرن الثامن عشر، قد أوصلنا إلى مرحلة جديدة من تاريخ الإنسانية هي مرحلة ما بعد الحداثة.



فقد نعى الفيلسوف الفرنسي جان فر ......





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