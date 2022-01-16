كل السلطة للجان المقاومة في السودان؟ - آن أليكساندر

2022/01/16 | 09:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#آن_أليكساندر في ثورة السودان، تحشد أكثر من خمسة آلاف لجنة مقاومة التعبئة لمعارضة الجنرالات وتنظم احتياجات الناس اليومية.



في هذا المقال، تتساءل آن أليكساندر عمَّا إذا كانت اللجان الشعبية تصلح كأجهزةٍ بديلة عن السلطة الرأسمالية الحالية.سقطت “الثورة التي لا نهاية لها” في السودان من الصفحات الأولى للعديد من وسائل الإعلام العالمية في الأسابيع الأخيرة من عام 2021.



مرَّت الثورة بموجاتٍ من المد والجزر، وغر ......





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