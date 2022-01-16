حول تطورات الحالة السياسية - الحزب الشيوعي السوداني

2022/01/16 | 09:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الحزب_الشيوعي_السوداني تصريح صحفيسكرتارية اللجنة المركزيةالحزب الشيوعي السودانيتابعت سكرتارية اللجنة المركزية تطورات الحالة السياسية في النقاط التالية:-• في تطور جديد جاء اعتصام الشمالية بمطالبه المشروعة لرفض زيادة أسعار الكهرباء التي تؤثر على الموسم الزراعي والإنتاج الزراعي عموماً، ومطالباً بإلغاء الزيادات في الأسعار.



ونؤكد دعم الحزب لمطالب المزارعين وجماهير الولاية الشمالية بإلغاء الزيادات، كما ......





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