2022/01/16 | 09:41 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مسلحون يقتلون منتسبا في اللواء الرئاسي ويسرقون سلاحه جنوبي بغداد يتبع..

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