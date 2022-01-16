أول تعليق من عبد الكريم عبطان بعد استهداف مكتبه بـ

2022/01/16 | 09:49 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

علّق النائب عبد الكريم عبطان، عن حزب "تقدم" بزعامة محمد الحلبوسي، على استهداف مقر مكتبه في منطقة السيدية غربي بغداد بـ"قنبلة يدوية".

وقال عبطان في اتصال هاتفي مع "ألترا عراق"، إنّ "خفافيش الظلام والجهات الخارجة عن القانون والتي تريد خراب العراق وعمليته السياسية التي تجري بكل شفافية هي التي قامت بتنفيذ الاستهداف، مبينًا أنّ "حزب تقدم كتلة كبيرة ومنضو بتحالف كبير ظهر بقوة في الجلسة الأولى للبرلمان وقبلها في الانتخابات بنتائجه القوية، ولذلك هناك من يريد ثنيه عن استحقاقه الكبير الذي سيحققه مع الشركاء في العملية السياسية".

وأضاف أنّ "هذه الأعمال الإرهابية لن تثني حزب تقدم، خاصة أنّ هذا هو الاستهداف الثاني في أيام قليلة، عن مشروعه السياسي الجديد في العراق، مشيرًا إلى أنه "لا يوجد اتهام لطرف معين ولكن التحقيقات والأدلة ستكشف الجناة قريبًا ويحاسبون وفقًا للعدالة التي ينص عليها القانون العراقي".

ولفت عبطان إلى أنّ "حزب تقدم ونوابه ليس لديهم أعداء في المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أنه كنائب وحزبه "لن يتراجعوا عن تقارباتهم السياسية رغم هذه الضغوطات التي تحصل لتحقيق مكاسب معينة لأطراف سياسية تسعى إليها بهذه الطرق".

وأصدر حزب "تقدم"، بيانًا بعد استهداف منزل النائب "عبدالكريم عبطان" في منطقة السيدية ببغداد.

وقال الحزب في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، ليلة السبت على الأحد، "ماضون في مشروعنا، وثابتون مع جمهورنا، نحو البناء والإعمار واستتاب الأمن ورفاهية شعبنا".





وأضاف البيان " لم ولن تهزنا أي زوبعات صبيانية".

وفجر اليوم، استهداف منزل القيادي في تحالف "تقدم" عبد الكريم عبطان الواقع بمنطقة السيدية بقنبلة يدوية.

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