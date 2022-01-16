التربية تستعد لإطلاق مشروع التغذية المدرسية

2022/01/16 | 09:49 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت وزارة التربية، الاحد، عن استعدادها لإطلاق مشروع التغذية المدرسية للعام الدراسي الحالي 2021 ــ 2022.وقالت مديرة قسم التربية البيئية والصحة المدرسية في الوزارة نجلة رؤوف نافع في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إنه “تم إكمال الاستعدادات الخاصة بمشروع التغذية المدرسية للعام الدراسي الحالي 2021 ــ 2022 ، ومن المؤمل إطلاقه في ألف و123 […]

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