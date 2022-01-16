فيديو يوثق لحظة تعثر متزلجة واصطدامها بحاجز بشكل عنيف.. شاهد ما حدث

2022/01/16 | 09:51 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وثقت كاميرا لحظة تعثر المتزلجة الإيطالية، صوفيا غوجيا في أحد المنحدرات خلال محاولتها الفوز بمنافسة كأس العالم للتزلج المقامة في جبال الألب في النمسا، حيث اصطدمت بطلة الألعاب الأولمبية بحاجز على جانب المسار بشكل عنيف وهرعت الطواقم الطبية على الفور للمساعدة وفي نهاية المطاف تمكنت غوجيا من النهوض.

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