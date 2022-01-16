2022/01/16 | 09:52 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادشرعت قوة من اللواء 12 بالحشد الشعبي، الأحد، بعملية دهم وتفتيش لعدة مناطق في الطارمية. وانطلقت العملية بإشراف مباشر من آمر اللواء لتفتيش وتأمين القصبات و الأرياف في قضاء الطارمية بحثا عن عناصر إرهابية قد تتمركز في المناطق البعيدة عن مراكز المدن. وشملت العملية أيضا تكثيف انتشار قوات اللواء وتأمين الأهداف المرسومة للحفاظ على المكتسبات …

ظهرت المقالة الحشد يشرع بعملية تفتيش لعدة مناطق في الطارمية أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد يشرع بعملية تفتيش لعدة مناطق في الطارمية) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد يشرع بعملية تفتيش لعدة مناطق في الطارمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).