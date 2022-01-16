زلزال في الخليج العربي بقوة 5 ريختر

2022/01/16 | 10:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الإمارات عن رصد زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر في مياه الخليج العربي دون أن تتأثر الدولة الخليجية بأي ارتداد لهذه الهزة.

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