تحذيرات من احتمال تكرار كارثة نفوق الأسماك في الوسط والجنوب

2022/01/16 | 10:03 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..حذر مختصون بالمجال البيئي، من احتمال تكرار كارثة نفوق الأسماك التي حدثت وسط البلاد وجنوبها خلال عامي 2018 و2019، لكون مسبباتها ما زالت مستمرة حتى الآن.وقالت المختصة بالمجال البيئي في جامعة بابل ليلى عبد الكريم في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” واطلعت عليه /المعلومة/، إن “احتمال تكرار كارثة نفوق الأسماك، قائم حتى الآن”، مرجعة […]

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