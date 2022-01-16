استقدام مسؤول عراقي للتحقيق في قضية فساد

2022/01/16 | 10:08 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت هيئة النزاهة، الاحد، تفاصيل أمر الاستقدام الصادر بحق المدير العام لجهاز محو الأميَّة.

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وقالت الهيئة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (16 كانون الثاني 2022)، إن "أمر الاستقدام الذي أصدرته محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة بحق المُتَّهم جاء على خلفيَّة إقدامه على ارتكاب مُخالفاتٍ في طباعة وتجهيز (85) كتاباً و (22) عنوان كتاب مدرسي".

وأضافت ان "المُتَّهم لم يقم باتباع الأساليب التعاقديَّة المنصوص عليها في تعليمات العقود الحكوميَّة في طباعة الكتب المدرسيَّة، كما لم يراع المُتَّهم اعتماد مُعدَّل الأسعار في القطاعين العام والخاص، لافتةً إلى أنَّ قاضي محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة أصدر أمر الاستقدام بحقه؛ استناداً إلى أحكام المادَّة (٣٤٠) من قانون العقوبات العراقي".

واشار البيان إلى ان "الهيئة أعلنت أواخر العام الماضي (2021) عن صدور أمر استقدامٍ لوزير التربية والمدير العام لشركة النهرين للطباعة وإنتاج المُستلزمات التربويَّة السابقين؛ على خلفيَّة اتِّهامهما بالاستيلاء على عقود وزارة التربية لطباعة الكتب والدفاتر".

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