مسلحون يفتحون نيرانهم على منتسب بالجيش في الدورة

2022/01/16 | 10:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

افاد مصدر امني، اليوم الاحد، بأن مسلحون فتحوا نيرانهم صوب منتسب بالجيش فثي منطقة الدورة جنوبي بغداد.

وقال المصدر لـ( بغداد اليوم )، ان "مسلحون مجهولون فتحوا نيران اسلحتهم باتجاه احد منتسبي الجيش العراقي/ اللواء الرئاسي بالقرب من جسر الميكانيك ضمن منطقة الدورة"، لافتا الى ان "القوات الامنية شددت اجراءاتها ونصبت سيطرات مشتركة في محاولة القبض على الجناة".

واضاف ان "الحادث تم اثناء الواجب وبعد قتل المنتسب قاموا بسرقة سلاحه الشخصي ولاذوا بالفرار".

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