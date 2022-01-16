الموارد تعلن عن إجراءات لمعالجة الشح الحاد بمياه الشرب في بعقوبة

2022/01/16 | 10:17 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلنت وزارة الموارد المائية، الاحد، عن اتخاذ إجراءات لمعالجة الشح الحاد في مياه الشرب في مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى.وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة المستشار عون ذياب عبد الله في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، “أتمت الوزارة إجراءاتها لإيصال حصص مياه الشرب لمواطني مدينة بعقوبة على خلفية الشح الحاد بها”، موضحا أن “الوزارة تحاول […]

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