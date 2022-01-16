تنويه جديد من الداخلية للمتقدمين على التحويل من الملاك العسكري الى المدني

2022/01/16 | 10:21 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، تنويهاً للمتقدمين على التحويل من الملاك العسكري الى المدني.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "سيتم إرسال رسائل نصية عبر الهاتف الى جميع الذين قدموا طلبات التحويل من الملاك العسكري الى المدني من حملة الشهادات، عبر الرابط الذي تم نشره في هذه الصفحة تُعلَمُ المتقدمين بتسلم طلباتهم".

وأضافت، أنَّ "ذلك جاء بحسب توجيهات وزير الداخلية عثمان الغانمي".

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