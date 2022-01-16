القبض على متهم بالسرقة في المثنى

2022/01/16 | 10:26 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت مديرية مكافحة إجران المثنى، اليوم الاحد، عن إلقاء القبض على متهم بسرفة الدراجات النارية في السماوة.وقالت المديرية في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، إن “مفارزها في ناحية الصوب الصغير في المثنى تمكنت من إلقاء القبض على احد المتهمين بقضايا السرقة بعد اخبار تقدم به احد المواطنين وسط مدينة السماوة”.وأضافت إنها […]

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