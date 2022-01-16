متظاهرون غاضبون يقطعون طريقا ستراتيجيا يربط بين ثلاث محافظات

2022/01/16 | 10:31 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/المثنى … قطع العشرات من موظفي العقود في شركة اشور في محافظة المثنى ، اليوم الاحد، الطريق السريع الرابط بين ثلاث محافظات وهي القادسية والبصرة وذي قار للمطالبة بشمولهم بالقرار 315.وقال مراسل /المعلومة/، ان، العشرات من موظفي العقود في شركة اشور في المثنى، قطعوا الطريق السريع الرابط بين القادسية وذي قار والبصرة، استكمالا لحركة […]

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