2022/01/16 | 10:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خسر نجم التنس الصربي، نوفاك ديوكوفيتش، استئنافه ضد قرار الحكومة الأسترالية بإلغاء تأشيرته للمرة الثانية بعد أن وافقت المحكمة الفدرالية على ترحيل اللاعب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محكمة أسترالية تقضي بترحيل نجم التنس ديوكوفيتش) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محكمة أسترالية تقضي بترحيل نجم التنس ديوكوفيتش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).