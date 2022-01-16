برئاسة هوشيار زيباري… زيارة مرتقبة لوفد كردي إلى بغداد

2022/01/16 | 10:36 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادكشفت صحيفة “الصباح” الرسمية، الأحد، عن زيارة مرتقبة سيجريها وفد كردي برئاسة القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري، إلى العاصمة بغداد.وقالت الصحيفة، إنه “للمرة الأولى منذ العام 2007، تصل الكتل الكردية إلى العاصمة بغداد من دون اتفاق واضح على ما تؤكد مراراً أنه استحقاقها من المناصب، فحتى الآن لا تزال المخاوف عند …

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