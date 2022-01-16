تقرير: مليون عسكري أميركي يملكون حرية الارتباط بجماعات العنصرية والعنف

2022/01/16 | 10:37 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … أفاد تقرير لصحيفة ميلتاري تايمز الامريكية المتخصصة بالشؤون العسكرية ، الاحد، أنه وعلى الرغم من القوانين التشريعية المحدثة للبنتاغون والتي منحها للقادة للتخلص من السلوك العنصري أو المناهض للحكومة في تشكيلاتهم ، لكن قد تكون هناك عقبة، حيث يؤكد الحرس الوطني أن القواعد تنطبق فقط عندما تكون القوات تحت أوامر فيدرالية وتحت […]

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