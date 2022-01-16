2022/01/16 | 10:38 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ شهدت أسعار صرف الدولار، اليوم الأحد، استقراراً في الأسواق المحلية لليوم الرابع على التوالي.وقال مراسل وكالة ايرث نيوز، إن أسعار بيع الدولار سجلت 148.250 ديناراً لكل 100 دولار.وأضاف، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 148.000 دينار لكل 100 دولار.يشار الى ان اسعار صرف الدولار شهدت استقرار نسبيا في الاسواق المحلية خلال […]

ظهرت المقالة لليوم الرابع تواليا..



اسعار صرف الدولار تشهد استقرارا في السوق المحلية أولاً على ايرث نيوز.

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