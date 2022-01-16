التقاعد تنشر أسماء ’المفصولين السياسيين’ صدرت لهم أوامر وزارية

2022/01/16 | 10:39 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت هيئة التقاعد الوطنية، الأحد، صدور الأوامر الوزارية للمفصولين السياسيين .

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وقالت الهيئة في بيان تلقى "ناس"، نسخة منه، (16 كانون الثاني 2022)، إنها " اصدرت الاوامر الوزارية الخاصة بالمفصولين السياسيين"، داعية "الاسماء المذكورة إلى مراجعة الهيئة لغرض أكمال أجراءات مباشرتهم".

عبد الكريم عبد اللهختام حسن خشانحوراء عبد العباسوليد خلف محمدمكي عبد علي جاسممرتضى خليل مهديظفر توفيق عباسحسن هادي عطيةسعد ياسين حسنمحمد أحمد قاسمسهى هاشم خيونعباس سلمان عبد الحسننوال فاضل عليويقصي عبد الصاحب راضيحمزة عبد عليشيماء شايعرجاء قاسم حسينشيماء قاسم حسينقصي رسول عبد مسلم".

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