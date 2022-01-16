ما موقف ائتلاف المالكي حيال تسليم رئاسة الوزراء بيد الكاظمي؟

2022/01/16 | 10:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداداوضح ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، اليوم الأحد، موقفه من تجديد الثقة بولاية ثانية لرئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي.وقال عضو الإئتلاف حيدر اللامي في تصريح لـ(بغداد اليوم): "نرفض تجديد الثقة بولاية ثانية لمصطفى الكاظمي وكان هذا موقفنا منذ تولي الكاظمي لرئاسة الوزراء ولم نشترك في حكومته وهذا ما يعرفه الجميع من السياسيين والشعب العراقي". وأضاف، انه "في حكومة الكاظمي لم يتم العمل بالشروط التي حددتها المرجعة والمتظاهرين السلميين لقبول اي وزير في حكومة الكاظمي ومنها ان يكون غير مشمول باجتثاث البعث وليس عليه ملفات فساد وغير مشترك في الحكومات السابقة وليس عليه قضايا تتعلق بالإرهاب "مشيراً إلى أنه "لا يوجد اي وزير من وزراء الكاظمي يخلو من احدى هذه القضايا".وتابع اننا "وقفنا بالضد من قرار رفع سعر الدولار الذي اتخذته حكومة الكاظمي وكذلك رفضنا جميع الاتفاقيات الدولية التي لاتصب في مصلحة البلد التي ابرمها رئيس الوزراء كما ساندنا الحكومة في قضية محاربة الإرهاب والفساد وكنا مقومين للعملية السياسية التي تصب في مصلحة الشعب العراقي".

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