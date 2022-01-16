انخفاض سعر الدولار في الأسواق المحلية العراقية

2022/01/16 | 10:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

سجلت أسعار صرف الدولار، اليوم الأحد، انخفاضاً في بغداد بينما حافظت على استقرارها شمال وجنوب العراق.

وقال مراسل (بغداد اليوم) إن أسعار صرف الدولار سجلت انخفاضاً في العاصمة بغداد بينما حافظت على استقرارها في المحافظات الشمالية والجنوبية، حيث كانت الأسعار كالتالي:

بغداد

البيع 148.500 دينار

الشراء 147.500

الشمال

البيع 148750 دينار

الشراء 147.750 دينار

الجنوب

البيع 148750 دينار

الشراء 147.750 دينار

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