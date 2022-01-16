انخفاض سعر الدولار في الأسواق المحلية العراقية

سجلت أسعار صرف الدولار، اليوم الأحد، انخفاضاً في بغداد بينما حافظت على استقرارها شمال وجنوب العراق.
وقال مراسل (بغداد اليوم) إن أسعار صرف الدولار سجلت انخفاضاً في العاصمة بغداد بينما حافظت على استقرارها في المحافظات الشمالية والجنوبية، حيث كانت الأسعار كالتالي:
بغداد
البيع 148.500 دينار
الشراء 147.500
الشمال
البيع 148750 دينار
الشراء 147.750 دينار
الجنوب
البيع 148750 دينار
الشراء 147.750 دينار
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