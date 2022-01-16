فريق عراقي – إيراني يبدأ الكشف عن رفات مفقودي حرب الخليج الأولى

2022/01/16 | 10:43 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..يبدأ فريق عراقي – إيراني مختص أعماله بمحافظة ميسان بعد غد الثلاثاء، للكشف عن رفات مفقودي الحرب التي اندلعت بين البلدين خلال ثمانينيات القرن الماضي، ضمن ثلاث مناطق حدودية فيها.وقال مدير شعبة الإعلام والعلاقات بمكتب حقوق الإنسان في ميسان أحمد ستوري في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” واطلعت عليه /المعلومة/، إن “الفريق المختص سيزور […]

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