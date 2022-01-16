2022/01/16 | 10:45 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأفادت مديرية مكافحة إجرام بغداد، اليوم الأحد، بإلقاء القبض على عصابة لسرقة “أغطية منظومة الصرف الصحي” في بغداد.وذكرت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” إن “فريق عمل من مكتب مكافحة إجرام بغداد الجديدة، تمكن من إلقاء القبض على أربعة متهمين بالجرم المشهود ضبط بحوزتهم دراجة من نوع ستوتة بعد اخبار بوجود عمليات سرقة …

ظهرت المقالة القبض على عصابة لسرقة “أغطية منظومة الصرف الصحي” أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على عصابة لسرقة “أغطية منظومة الصرف الصحي”) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على عصابة لسرقة “أغطية منظومة الصرف الصحي”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).