التربية تنشر الأجوبة النموذجية للتمارين والاختبارات الاسبوعية

2022/01/16 | 10:45 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادقالت وزارة التربية، اليوم الاحد، لتحقيق استفادة اكبر من منصة الطالب الالكترونية “نيوتن”، تم تنشر الأجوبة النموذجية للتمارين والاختبارات الاسبوعية.واعلنت وزارة التربية، مديرية التلفزيون التربوي في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه “اضافة خاصية جديدة في منصة الطالب الالكترونية “نيوتن” تتمثل بتحميل كافة الاجوبة النموذجية للتمارين وكذلك اسئلة الاختبارات الاسبوعية التي يقوم بأرسالها …

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