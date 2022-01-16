المالكي يكشف عن محاولات جادة للتقريب بين الاطار والتيار

2022/01/16 | 10:46 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف عضو الاطار التنسيقي عباس المالكي، الاحد، عن وجود مساع سياسية جادة لتقريب وجهات النظر بين التيار الصدري والاطار التنسيقي، مبينا ان الاتفاق بين الاطار والتيار يعتبر الحل للازمة السياسية.وقال المالكي في حوار متلفز تابعته /المعلومة/، ان”الوضع العراقي مستباح من قبل مخابرات دولية وإقليمية وان قوى الاطار التنسيقي تعتبر ندا وخصما لبعض الاطراف […]

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